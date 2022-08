Maxkamada Sare Ee Kenya Oo Raila Odinga U Ogalaatay Dib-u-eegista Codadka Doorashadii.

Maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku amartay Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka inuu u fasaxo wakiillada xisbiga murashaxa Madaxweynaha Kenya, Raila Odinga, inay kormeer ku sameeyaan xog-keydiyeyasaha kombiyuutarrada loo isticmaalay gudbinta tirinta codadka iyo keydintooda.

Maxkamadda ayaa sidoo kale amartay in muddo 48 saac gudahood ah baaris iyo dib-u-tirin lagu sameeyo 15 xarun cod-bixin, taas oo qeyb ka ah diidmada uu doorashada ka gudbiyay Odinga, kaddib markii Wafula Chebukati oo ah Guddoomiyaha Guddiga Doorashada uu shaaciyay in madaxweyne ku-xigeenka William Ruto uu ku guulaystay doorashadii la qabtay 9-kii Agoosto.



Guddoomiyaha Maxkamadda, Martha Koome ayaa fartay madaxa booliska inuu si wanaagsan u sugo amniga wakiillada inta ay socoto howsha kormeerka oo ka dhici doonta meel aan la shaacin, iyadoo toddobo qaaddi ay Arbacada berri ah dhegeysan doona dacwadda la xiriirta doorashada madaxtinnimada Kenya.

Dhegeysi hordhac ah ayay maxkamaddu sameysay maanta, waxayna waqtiyaysay dhegeysiga doodaha xisbi kasta iyo wakiillada.

Raila Odinga ayaa diiday natiijada doorashada, isagoo sheegay in ku dhawaaqista in uu xilka ku guuleystay Ruto ay ahayd mid sharci-darro ah, taas oo uu u cuskaday kala qeybsanaanta guddiga doorashada iyo in Chebukati uu ku guuldarreystay inuu sharraxaad ka bixiyo sida ay ku timid tirintii ugu dambeysay.

Wafula Chebukati oo ah Guddoomiyaha Guddiga Doorashada ayaa shaaciyay in Madaxweyne ku-xigeenka William Ruto uu ku guulaystay doorashadii la qabtay 9-kii Agoosto.



Maxkamadda ayaa sidoo kale laashay saddex dacwad, oo ay ku jirto dacwad ka timid Ruto, kuwaasoo lagu doonayay in ururka qareenada Kenya laga hor istaago ka qeybgalka dacwada.

Maxkamadda ayaa maanta soo saartay sagaal qodob oo qaabayn doona go’aanka ugu dambeeya, ee la gaari doono 5-ta bisha September.