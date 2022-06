Maxkamadda Sare Ee UK Oo Ogolaatay In Dadka Soo-galootiga Rwanda la Geyn Karo.

Maxkamadda sare ee Ingiriiska ayaaa Dowladda u fasaxday in ay dadka magangalyo-doonka ah ee dalkeeda jooga geyn karto Rwanda, iyadoo talaadada soo socota ayay bixi doonaan duullimaadyada ugu horreeya ee qaadaya qaxootiga.

Ololeyaal looga soo horjeeday arrintan oo sameynayay isku-dayo sharci ayaa guuldarreystay, balse kiiskan waxaa Isniinta dhegeysan doona Maxkamadda Racfaanka.

Kooxaha Xuquuqul Insaanka iyo Ururka Shaqaalaha waxay filayeen natiijo ku saabsan sheegashahooda ka dhanka ah Xoghayaha Arrimaha Gudaha Priti Patel oo ka dambeeya qorshaha rarista magangalyo-doonka. Waxay sidoo kale raadinayeen amar maxkamadeed oo joojinaya duulimaadka ugu horreeya.

Boqol magangalyo-doon ah ayaa lagu hayaa xarumo gaar ah, waxayna sugayaan in dalka laga dhoofiyo.James Wilson, oo ah agaasime ku xigeenka Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Detention Action ayaa u sheegay BBC in uu aaminsan yahay in ‘Ruwanda aysan ahayn waddan saddexaad oo ammaan ah’.

Sikastaba ha noqotee saxiixa Axdiga Qaxootiga UK ayaa dhigaya in magangelyo-doon kasta oo iska dhiiba Ingiriiska uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado isla Ingiriiska.

Bartamihii bishii April ee sanadkan ayay dowladda Britain sheegtay in qeybtii ugu horreysay ee magan-galyo-doonka laga yaabo in toddobaadyo gudahood laga duuliyo UK oo la geeyo Rwanda.