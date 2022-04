Midowga Afrika Oo wakiil cusub U Magacaabaya somaliya

Wargeyska The East African ayaa sheegay in Midowga Afrika uu maalmaha soo socda Soomaaliya u magacaabi doono wakiil cusub kadib markii dhowaan dowladda Soomaaliya ceyrisay Francisco Madeira.



The East African oo soo xigtay ilo muhiim ah ayaa sheegay in xubnaha Midowga Afrika ay go’aansadeen in aan dib loogu celin dalka Wakiilkii la ceyriyay .

Wargeyska oo xiganaya ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in Midowga Afrika ay ku cadaadinayaan Ambassador Francisco Madeira in uu is casilo si uusan ugu muuqan nin la ceyriyay.

Wargeyska ayaa caddeeyay in wakiilkii Midowga Afrika uusan dib danbe ugu laaban doonin Soomaaliya kadib markii loo aqoonsaday shaksi aan dalka laga rabin.

Waxaa laga yaabaa sida ay xustay warbaahinta aadka ugu dhow xafiiska Midowga Afrika in lagu badali doono Francisco Madeira ninka lagu magacaabao Maman Sambo Sidikou oo u dhashay dalka Niger.