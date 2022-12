Milatariga Sudan Oo Heshiis la Saxiixday Isbaheysiga Is-badal-doona Xili Rabshaduhu Socdaan.

Isbaheysiga Dimoqraadiyad doonka ah ee ciidanka Xorriyadda iyo kooxda kale ee Change -ama isbedel ayaa saxiixay heshiis bilow ah oo ay la galeen militariga si loo soo celiyo xukunkii rayidka ahaa ka dib afgambigii dhacay sanadkiihore.

Heshiiskan ayaa oggolaanaya in la dhiso xukun ku meel gaar ah oo middo labo sano, kaasoo lagu gaarayo doorashooyin, balse bannaanbaxyo looga horjeedo heshiiska ayaa ka bilowday caasimadda Khartoum kuwo kale ayaa iyaguna lagu wadaa dalka oo dhan in ay ka dhacaaan , iyadoo dadku ugu baaqayaan in kuwa afgambiga hoggaaminayey lala xisaabtamo.

Sudan ayaa la kulantay afar sano oo degenaansho la’aan siyaasadeed, ka dib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Cumar Al -Bashir markii ay dhaceen bannaanbaxyo waaweyn.

Midowga Afrika, dowladaha Carabta iyo kuwa reer Galbeedka ayaa ka dambeeyey wada xaajood dhexmaray militariga iyo rayidka si deggenaanshihii loo soo celiyo loona joojiyo bannaanbaxyada loona badbaadiyo dhaqaalaha Sudan ee burburaya .

Qaar ka mid ururada ayaa diiday heshiiska kuna adkeysanaya in lala xisaabtamo militariga madaxdooda siiba Gen Abdel Fattah al-Burhan oo afgembiga horkacayey.

Heshiiska kuma jirto in isbedelo lagu sameeyo dhinaca ammaankadad badana waxay ka welwelsan yihiiin in ciidamada weli ay aad u awood badan yihiinoo ay awoodaan in ay hor istaagaan hannaankii loogu socday Dimoqraadiyadda