Militeriga Oo Xilkii ka Tuuray Hoggaamiyaha Burkina Faso.

Sarkaal ka tirsan militeriga Burkina Faso ayaa teleefishinka dowladda kaga dhawaaqay in xilka laga tuuray hoggaamiyihii militeriga dalkaas Lt Col Paul-Henri Damiba.

sarkaalkan oo lagu magacaabo Ibrahim Traore ayaa sheegay in hoggaamiyaha militeriga uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha Islaamiyiinta ah ee ka howlgala dalkaasi sidaas darteedna ay xilka ka tuureen.

Wuxuu shaaciyay in la xiray xuduudda iyo in la hakiyay dhammaan dhaqdhaqaaqyada xisbiyada siyaasadda.



Janaraal Lt Col Damiba ayaa bishii January afgembiyay dowladdii rayidka aheyd ee lasoo doortay isagoo xilliggaas ku anddacoonayay in lagu guuldareystay ka hortagga kooxaha islaamiyiinta ah.

Balse hoggaamiyahan militeriga ah ee haatan la afgembiyay ayaa awoodi waayay inuu wax ka qabto colaadda.Isniintii, waxaa weerar lagu dilay 11 askari oo saarnaa kolonyo baabuur ah oo marayay waqooyiga Burkina Faso.

Jimicihiina , Lt Col Damiba wuxuu shacabka ugu baaqay inay is-dejiyaan kadib markii rasaas laga maqlay qeybo kamid ah caasimadda Burkina Faso.

In ka badan 20 kamid ah militeriga-oo wajigooda soo dabbooshay ayaa saacado uun kadib kasoo muuqday teleefishinka qaranka.

“Iyadoo xaaladda ay faraha kasii baxeyso, waxaan dhowr jeer isku daynay in hoggaamiye Damiba uu diiradda saaro xaalad amni” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay militeriga oo uu ku saxeexnaa taliyaha afgembiga shaaciyay.

“Ficillada Damiba waxay si tartiib ah nooga dhaadhiciyeen in aan ku qanci weynay oo aan aragnay inuu ka weecday hadafkii la isla meel dhigay, maanta waxaan go’aansannay in aan xilka ka tuurno Damiba”. Waxaana dalka Burkina Faso lagu soo rogay banddow soconayo 21:00 fiidnimo ilaa 5-ta subaxnimo. Lama ogo halka uu ku sugan yahay hoggaamiyihii la afgembiyay ee Burkina Faso. Mareykanka ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay waxa ka dhacay Burkina Faso, waxaa uu ugu baaqay muwaadiniintiisa ku sugan dalkaas inay yareeyaan dhaq-dhaqaaqooda.

“Waxaan ku baaqeynaa inay dulqaad muujiyaan ,xasiloonidana dib loogu soo celiyo dalka” ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka.



Ururka goboleedka galbeed Afrika ee ECOWAS ayaa dhaleeceeyay tallaabadan, waxayna sheegeen inay kasoo horjeedaan tallaabo kasta oo si sharci darro ah awoodda loogu la wareegay.

Xaley waxaa magaalada caasimadda ah ee Ouagadougou laga maqlay rasaas iyo qaraxyo kuwaas oo qaarkood laga maqlayay agagaarka madaxtooyada Saaka, waa cidlo magaaladii mashquulk badneyd,iyadoo waddooyinka lagu arkayay askarta oo xiray waddooyinka qaar, waxayna ilaalinayeen goobaha muhiimka ah ee istiraatiijiga ah.