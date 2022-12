Xildhibaano Mooshin ka Dhan ah Gudomiye kuxigeenka Hor keenay Golaha Shacabka

Waxaa maanta kooram la’aan u baaqday kulan ay xarunta golaha shacabka ku yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka, kaddib markii ay xarunta soo xaadiri waayeen tiradii kooramka ee kulanka ku furmi lahaa.

Xildhibaanada tagay xarunta golaha ayaa dib ugu laabtay guryahooda. markii kooramka buuxsami waayay, xildhibaanada qaar ayaana ka carrooday in kulamada golaha u baaqdaan kooram la’aan xilli howlo badan horyaalo.

Guddoomiye kuxigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka guddoomin lahaa ayaa sheegay in kulanka baaqday maanta, waxa uuna ugu baaqay xildhibaanada in Isniinta soo xaadiraan ayna jiraan mooshin lasoo gudbiyay iyo howlo kale oo muhiim ah

Qaar kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee tagay xarunta golaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay diyaariyeen mooshin xil ka qaadis oo ka dhan ah Xil: Sacdiya Samatar oo ay ku eedeeyeen in ay u ololeeneyso sharci kaho imaanaya shareecada islaamka.

Xildhibaan Cumar Shariif Jeeg ayaa sheegay in meel fiicdan u marayo diyaarinta mooshinka ka dhanka guddoomiye kuxigeenka koobaad, waxa uuna cadeeyay in aysan ogolaan doonin in kulan dambe guddoomiso Xildhibaan Sacdiyo ilaa mooshinkeeda meel u dhacayo.

Waxa uu sheegay xildhibaanka in ay kasoo horjeedaan sharciga jinsiga ay u ololeeneyso guddoomiyaha, waxa uuna xusay in sharcigaasi kasoo horjeedo shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban .

Maalmihii lasoo dhaafay ayaa baarlamaanka waxaa ka dhax jiray guux ku aadan mooshinka la doonayo in xilka looga qaado guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee golaha shacabka xildhibaan Sacdiya Samatar oo si weyn ugu ololeeneysa meel marinta sharciga jinsiga.