Mucaaridka Oo Kalsoonidooda Kala Laabanaya RW Rooble

Waxaa sii xumaanaya oo haatan heerkii ugu hooseeyey gaaray xiriirka Ra’iisul wasaare Rooble iyo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka, waxaana markii ugu horeysay musharaxiinta ka soo baxay qoraal ay si wadajir ah ugu eedeeyeen, uguna cambaareeyeen doorka doorashada ee Ra’iisul Wasaaraha.

Golaha ayaa bayaankoodii ugu dambeeyey ku sheegay in Rooble uu uga baxay balan ay la galeen, kadib markii ay kala shireen boobka doorashada, balantu waxay aheyd in la hakiyo doorashadaan boobka ah oo shir deg deg ah ay isugu yimaadaan Rooble iyo madax goboleedyada, kadibna go’aan cad uu Rooble kula soo laabto musharaxiinta.

Bayaankii ay musharaxiinta ku qaadaceen doorashada socota waxay ku xuseen in R/Wasaare Rooble uu ka baxay balantaas, islamarkaana uu bogaadiyey madaxda dowlad goboleedyada loo heysto boobka doorashada baarlamaanka federaalka.

Sidoo kale midowga musharaxiintu waxay Rooble ku eedeeyeen inuu amray in doorashadu sii socoto, isagoo ka codsaday, balan qaadna ka helay madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland iyo HirShabeelle inay doorashada golaha shacabka deg deg u bilaabaan

Hadda mucaaradku waxay cadeeyeen in doorashadaan ay u aqoonsadeen mid la boobayo, qeybna aysan ka noqon doonin, sidoo kalena ay qaadayaan taallaabooyin ka dhan ah waxa socda.

Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa qaba in lagu laabto doorashada qaar ka mid ah kuraasta dooran ee xildhibaanada golaha shacabka, taas oo ay adagtahay si ay uga suurta gasho nidaamka Villa Samalia, warar hoose waxay sheegayaan in goluhu uusan go’aankaan u dhameyn, lamana oga doodaas halka ku dambeyn doonto, balse waxaa jira beelo weli rajo ka qaba in kuraastooda la boobay dib loogu soo celiyo ka talinta masiirkooda.