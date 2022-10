Mudaharaadyadii Iiraan Oo Labba Kacleeyey Iyo Gawaadhi Ku Biirtay Weerarka Xabsiga Evin

Mudaaharaadyo lagu taageerayo maxaabiista ku xidhan xabsiga Evin ee magaalada Tehran ayaa sii socda ilaa habeenkii xalay kadib markii dab iyo toogasho laga soo sheegay xabsiga.

Maqribnimadii Sabtida ayaa la sheegay in dab xooggan iyo rasaas uu ka dhacay xabsiga, balse maamulka ayaa markii dambe sheegay in la damiyay, xaaladdana la xakameeyay.

Holac iyo qiiq ayaa lagu arkaayey saqafka ugu sarreeya xabsiga, waxaana la maqlayey wax u eg rasaasta.

Maamulka ayaa xaqiijiyay in qalalaase iyo iska hor imaad uu ka dhacay xabsiga, waxaana sarkaal sare uu u sheegay wakaalada wararka ee Irna in dabku uu bilowday kadib markii maxaabiista ay gubeen bakhaar ay ka buuxaan dareeska xabsiga. “Dadka qas-wadayaasha ah” ayaa la kala saaray, iyadoo la isku dayay in xaaladda la dejiyo, sida ay xogtu sheegtay.

Wadooyinka soo gala xabsiga ayaa la xiray, waxaana xabsiga lagu arkay ciidamo ka tirsan kuwa rabshadaha ka hortaga oo wata mooto bajaaj, iyo gaadiidka gurmadka deg dega ah iyo kuwa dab damiska. Internetka ayaa ka go’an deegaanka sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah. Baabuur badan ayaa hoorna yeedhiyey, dhawaaq hoorka oo ay ku muujinayeen taageerada ay la garab taagan yihiin mudaharaadayaasha.

Xabsiga Evin oo ku yaala waqooyiga Tehran ayaa caan ku ah si xun loola dhaqmo iyo jirdilka maxaabiista lagu xiro. Maxaabiis badan oo siyaasadeed, mucaarad iyo dad u ololeeya xuquuqul insaanka ayaa ku jira xabsiga, waxaana sidoo kale jira dhowr ajaanib ah.

Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in boqolaal ka mid ah dadkii loo xiray mudaaharaadyadii bishii la soo dhaafay halkaasi loo diray.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Ned Price ayaa Sabtidii digniin u diray maamulka Iran, iyadoo si cad u sheegay inay mas’uul ka yihiin badqabka muwaadiniinta Mareykanka ee loo xiray sababo been abuur ah.

Habeenimadii Sabtida, waxaa soo labba kacleeyey mudaaharyadda oo halkudhag looga dhigay “Bilawga dhammaadka”, labbakaclayntan ayaa sii faaftay inkasta oo uu internetku go’ay.

Muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada Sabtidii, haween xijaab la’aan ah oo mudaharaad ka dhigayay kuliyadda farsamada ee Tehran ayaa ku qeylinayay erayo ka dhan ah mullahiinta, halka muuqaal kale uu muujinayay dibadbaxayaasha oo faraxsan, foori iyo walxo ku tuuraya booliska oo ku sugnaa agagaarka magaalada Hamedan.

Inkastoo internet-ka la hakiyay, haddana dibad baxayaasha ayaa isugu soo baxay waddooyinka Ardabil, sida uu muujinayo muuqaal kale, waxaana magaalada uu Amini ka soo jeedo ee Saqez, dukaamada la xiray iyagoo mudaaharaadaya.