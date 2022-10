Musaveni Oo ka Hadlay Hadal Uu Wiilkiisa ku Weeraray Kenya Iyo Sababta Uu U Dalacsiiyay.

Madaxweynaha Uganda, Yoweri Museveni ayaa raalligelin buuxda ka siiyey dowlada Kenya qoraal dad badan ka yaabiyey oo wiilkiisa uu soo dhigay barta Twitter-ka

Wiilka Madxweynaha Uganda, Muhoozi Kainerugaba ayaa ku kaftamay inkastoo ay su’aal ka taagan tahay in Uganda ay duulaan ku qaadeyso Kenya, wuxuuma xusay in sheegay in ciidankiisu ay ku qabsan karaan caasimadda Kenya laba toddobaad gudahood.

Qoraal oo baraha bulshada ku faafiyey Musaveni ayuu ka hadlay arrintan iyo arin kale oo ku saabsan sababta uu dalacsiiyey wiilkiisa kaasoo u qoran sidan hoose.

Muwaadiniinta Uganda, dadka walaaltinnimada naga dhaxeyso ee Kenya iyo dhammaan dadweynaha Bariga Afrika. Waan idin salaamay dhammaantiin.

Mar kale, waxaan bogaadinayaa doorashooyinka nabadgelyada ah ee dhawaan ka dhacay Kenya, oo u uku guuleystay H.E. WilliamRuto.

Waxaan mar kale ugu hambalyeynayaa guushaas. Waxaan ka codsanayaa walaalaha wiilasha iyo gabdhaha ah ee Kenya in ay naga cafiyaan qoraalada Twitter-ka ah ee uu soo diray Janaraal Muhoozi, taliyihii hore ee ciidamada dhulka, kuwaas oo la xiriira arrimaha doorashada ka dhacday waddankaas fiican.

Sax ma aha in saraakiisha dowladdu, ha ahaadaan shacab ama militeri, in ay ka hadlaan ama si walba u farogeliyaan arrimaha gudaha ee dalalka aan walaalaha nahay.

Sida kaliya ee sharci ahaan loogu mari karo waa dib u eegis farsamo oo ay sameeyaan Midowga Afrika ama isdhexgalka kalsoonida ku dheehan tahay ee dhexdeenna ah ama ururka EAC ama AU – ma aha in la jeediyo hadallo guud.

Haddaba maxay tahay sababta aan ugu dallacsiiyay darajada janaraal buuxa kaddib markii uu hadalladaas yiri?

Sababtu waa in khaladkan uu yahay mid ka yimid hal dhinac oo uu si khaldan u wajahay sarkaal dowladeed ahaan.

Hase yeeshee, waxaa jira dhinacyo kale oo badan oo uu si fiican uga shaqeeyay Janaraalka welina uga sii shaqeyn karo.

Raalli noqda walaalaheenna Kenya. Sidoo kale waxaan raalligelinayaa muwaadiniinta Uganda ee ka carooday mid ka mid ah saraakiishooda