Musharax Prof. Abokor Siciid Oo Ka Dayriyay Xaalada Abaarta Ee Awdal Ka Jirta

Prof. Abokor Siciid Cali oo ah musharax u tartamaya golaha baarlamaanka Somaliland, kana sharaxan gobolka Awdal ayaa ka warbixiyay safar uu dhawaan ku soo maray qaybo ka mid ah gobolka Awdal dhawaan, waxnaa uu sheegay in xaalad xaalad nololeed oo daran oo ay sababtay abaar aan laga soo gurman ay haysato dadka iyo duunyadaba, waxana uu ku baaqay in gurmad biyo iyo baad labadaba ah lala so gaadho dadkaasi

Dhinaca kale Musharax Prof. Abokor Siciid Cali waxa uu ka hadlay caabuqa covid 19 ee maanta sida wayn u soo laba kacleeyay, waxana uu timaamay in xayiraado hor leh oo bulshada lagu soo rogaa ay sii dhaawacayaan dhaqaalaha, tan badalkeedana loo baahan yahay in bulshadu ay masuuliyad isa saarto oo ay ku dhaqamaan talooyinka caafimaadka ee lagu xakamaynayo faafida Covid-19 si loo badbaadiyo nafta qofka, tan qoyska iyo guud ahaan tan bulshadaba.

