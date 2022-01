Musharaxiinta Oo War kasoo Saaray Ciidanka la Geeyey Beledweyne iyo Xiritaanka Suuqa Bakaaraha

Golaha Midowga Musharaxiinta Mucaaradka ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray ciidamada ay Maanta Dowladda Federaalka ee Soomaaliya geysay Magaalada Beledweyne ee Caasimadda Gobolka Hiiraan.

War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in tallaabada ciidamada lagu geeyey Beledweyne tahay qalalaase uu Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday ka hurinaayo Gobolka Hiiraan.

“Goluhu wuxuu u arkaa in tabashada reer Hiiraan ay tahay qaddiyad siyaasadeed oo u baahan waan-waan iyo wada-xaajood siyaasadeed. Wuxuu kaloo Goluhu u arkaa in socdaalkii uu taliyaha ciidanka lugta ku tegey Gobolka iyo ciidanka maanta laga dejiyey Beledweyne ay yihiin tallaabooyin wiiqaya fursadaha nabad iyo wadahadal ee khilaafka lagu xalin karo, liddina ku ah habsami u socodka doorashooyinka iyo fulinta go’aanadii ka soo baxay Golaha Wadatashiga Qaran ee ahaa in aysan ciidanka ku milmin siyaasada,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay Golaha.

Midowga Musharaxiinta ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Dowladda Soomaaliya ay diyaarado ciidamo ku geyso Beledweyne, iyado qeybo kamid ah Suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha uu u xiran yahay kooxda Daacish oo canshuur kusoo rogtay Ganacsatada suuqaas.

