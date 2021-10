Musharixiinta Oo War kasoo saaray Dadkii Laga Musaafuriyay Laascaanood

Golaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa waxaa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin xadgudubka lagula kacay dadka Soomaaliyeed ee laga soo raafay magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool.

Qoraal kasoo baxay Golaha ayaa waxaa lagu sheegay in ay kasoo horjeedaan in fal dambiyeed ay dad kooban geysteen loo bartilmaameedsado Bulsho idil, dambi wadareedna loogu ciqaabo heyb iyo degaan ay kasoo jeedaan darteed, isla markaana ay u arkaan in falkaasi uu meel ku dhac ku yahay ,islaanimada, Soomaalinimada, Dimoqraadiyada, xaquuqul Insaanka iyo Sharciyada Caalamiga ah.

“Goluhu isaga oo ka damqanaya ku xadgudubka lagula kacay sharafka iyo hantida dadka qasabka lagu barakiciyay ayuu ugu baaqayaa madaxda Somaliland inay falkaasi ka fiirsadaan ,degdegna u joojiyaan ayaa lagu yiri’ Qoraalka Midowga Musharixiinta.

Ugu dambeyn Midowga Musharixiinta ayaa ugu baaqay culimada, odayada dhaqanka, aqoonyahanka, indheergaradka iyo waxgaradka ka soo jeeda Somaliland in ay hor istaagaan falkaa gurracan ee dhaawacaya walaalnimada, ehelnimada iyo ummadnimada ka dhaxaysa dadka Soomaaliyeed, iyaga oo u mahad celiyay mas’uuliyiinta & Shacabka isku xilqaamay inay dadkaasi u gurmadaan.

Somaliland ayaa ku dhawaad 2000 oo qof waxaa ay dhawaan kasoo musaafurisay Magaalada laas-Caanood, kuwaas oo haatan ku sugan degaano ka tirsan Puntland iyo Galmudug si ay u gaaraan degaannada ay kasoo jeedaan ee Koonfur Galbeed.