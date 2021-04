Netherland Oo Kala Soocaysa Bukaanada Daaweynta Covid 19 Heli Kara Iyo Kuwa Kale

Guddoomiyaha Ururka Nederland ee Daryeelka Khaaska ah Diederik Gommers wuxuu aad uga walaacsan yahay tirada sii kordheysa ee bukaannada corona ee isbitaalada.

– Waxaan ka baqeynaa in usbuuca soo socda aynnu soo bandhigno “koodh madow” haddii tirada kiisaska infekshinka si dhakhso leh u yaraanin, ayuu u sheegay idaacada NPO Radio 1.

“koodhka madaw” waxaa loola jeedaa in cosbitaalada ay tahay inay qiimeyn ku sameeyaan cida heli karta daryeelka dadka aadka u liita, iyadoo lagu saleynayo shuruudo gaar ah.

Iyadoo la adeegsanayo “koodh madow”, guddi kala sooc ayaa go’aaminaya qofka weli caawimaad ka heli kara cisbitaalada, iyo cidda aan mar dambe heli karin.

Gommers ayaa intaa ku daray in kulan qaran oo dhacay lagu xaqiijiyey in toddobaadka danbe la go’aamin doon arintan hadii ayna xaaladu is badalin oo aan hoos u dhac iman.

– Laakiin hadda cusbitaallada waa inay la qabsadaan hawlgalkooda. Daaweynta unugyadda, qalliinka kansarka iyo qalitaanka furan ee wadnaha ayaa dib loo dhigay. Illaa iyo hadda waligeen may gaarin heerakan intii ay socotay, mowjaddii koowaad, labaad ama saddexaad. dhakhaatiirtuna waxay ka walaacsan yihiin tirada sariiraha daryeelka degdegga ah ee la heli karo, ayuu yidhi.

Dawlda Holland ayaa ku guda jirta khafiifinta bandoogii saarnaa dalkaas iyadda oo dib loo furayo Tukaamada, goobaha cuntada, iyo dhulka dadweynuhu isku yimaadaan ee loo laydhsi tago.