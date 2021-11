Nin Gowracay Xaaskiisa Oo Xaamilo Aheyd Oo la Toogtay.!!

Ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa tuulo hoostagta deegaanka NO-50 ee gobolka Shabeelaha Hoose, ku dilay nin la sheegay in maanta halkaasi ku gowracay xaaskiisa oo xaamilo aheyd.

Dadka deegaanka ayaa ku waramay in muran soo kala dhax galay lamaanahan uu sababay in ninkan uu gowraco xaaskiisa oo la sheegay in ay xaamilo aheyd, waxaana falkan si weyn uga argagaxay dadka deegaanka.

Ciidamo katirsan dowlada oo gaaray goobta uu dilku ka dhacay ayaa halkaasi kula kulmay ninka gowracay xaaskiisa oo toorey wata, waxaana la sheegay ciidamada in goobtaasi iyana ku toogteen ninka dilka geestay.

Meydadka lamaanahan saacadaha kala dambeeyay geeridooda ayaa lagu aasay qabuuro kuyaala deegaanka Buulo Xaashi oo hoostagta Deegaanka NO-50 , waxaana dhacdadan noqotay mid dad badan ka argagaxeen aadna loo hadal hayo.

Dhacdooyinka argagaxa leh ayaa mudooyinkan kusoo badanaya qeybo kamid ah Soomaaliya, waxaana dhacdooyin argagax leh dhawaan ka dhaceen Muqdisho kadib markii aabe dilay Wiilkiisa halka wiil isna toorey ku dilay aabihiis oo waayeel ahaa.