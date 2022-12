Nin Haweenka Muslimiinta ku Iibin-jiray Habka Online-ka Oo la Maxkamadeynayo.

Booliska Hindiya ayaa shaaciyay inay maxkamadeyn doonaan nin lagu eedeeyay in uu sameeyay barnaamij app ah oo lagu iibinayay in ka badan 80 haween Muslmiin ah sanadkii hore.

Arrintani ayaa timid kadib markii taliyaha booliska gobolka Delhi, VK Saxena, uu fasaxay in caddaaladda la horkeeno ninkan 25 jirka ah ee lagu magacaabo Omkareshwar Thakur.

Baarnaamjika app-ka ah ee furan ee Soli Deals wuxuu hoostagayay adeeg kale oo Internet ah oo lagu magacaabo “GitHub”.

Omkareshwar Thakur waxaa la xiray bishii January ee sanadkan balse damaanad ayaa lagu sii daayay bishii March.



Thakur oo ku takhasusay cilmiga kombiyuutarka ayaa markii hore lagu xiray magaalada Indore ee dhacda bartamaha gobolka Madhya Pradesh, waxaana gacanta kusoo dhigay boolis gaar ah oo qaabilsan dambiyada halista ah.

Booliiska waxay diiwaan galiyeen kiisas isaga ka dhan ah iyadoo la raacayo qodobbo kala duwan oo ka mid ah xeerka ciqaabta ee dalka Hindiya, xeerka la xiriira dambiyada tignoolajiyadda ee Hindiya.

Xeerka 196 aad “dambiyada ka dhanka ah dawladda” halkii ay gacanta ku heyn lahaayeen shakhsiyaad, waxaana inta badan lagu wareejiyaa saraakiisha sarsare ee dawladda kuwaas oo u baahan oggolaansho dawladda dhexe ama gobolka si ay u sii wadaan dacwadaha.

Barnaamijka app-ka ah ee Soleil Deals ayaa lagu qaaday sawirro iyo muuqaallada haweenka Muslimiinta ah oo la heli karo, isaga oo ku tilmaamay inay yihiin “heshiisyo muhiim ah”.

Thakur waxaa lala xiray nin kale oo lagu magacaabo Neeraj Bishnoi, oo 20 jir ah, kaas oo lagu eedeeyay in uu sameeay app la yirhaado “PollyPay”, kaas oo uu galiyay sawirrada in ka badan 100 haween Muslimiin ah, waxaana app-kan martigeliyay GitHub.



Si kastaba ha ahaatee, ma jirin iib dhab ah oo dhacay, nalse ujeeddada ayaa ah in la bahdilo haweenka Muslimiinta ah ee intooda badan ka hor yimid kor u kaca qarannimada Hinduuga ee uu garwadeenka ka yahay Ra’iisal Wasaare Narendra Modi, eedaymahaaas oo ay beeniyeen xisbigiisa iyo dawladduba.

Dadka dhaleeceeya waxay sheegeen in falalka online-ka ah ee lagula kaco haweenka Muslimiinta ah ay ka sii dartay sannadihii u dambeeyay, marka loo eego jawiga siyaasadeed ee Hindiya.