Nin ka Tirsan Kooxda Daacish Oo Xukun Adag Lagu Riday

Cabdullaahi Xaanshi Axmed ayaa loo soo xeray kamid ahaanshiyaha Daacish iyo in uu ku howlanaa Miina Aasid oo uu si gaar ah ugu qorsheeyay Ciidamada Haramcad ee Ilaalada ka haya dhismaha waddada xiriirisa Shabeellada Dhexe iyo Muqdisho May 21-keedii Sanadkan.



June Bartamaheedii ayay Hay’adaha Baarista Amniga ku wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida oo isna xilligaas codsaday in lagu hayo xabsiga dhexe Gar-suge ahaan.

Cabdullaahi Xaanshi oo magiciisa afgarashada yahay Qaasim ayaa isku maray Al-Shabaab iyo Daacish oo uu kamid ahaa ilaa 2008.

Waxa uu tababarka dilalka qorshaysan iyo Qaraxyada ku soo qaatay buuraha bari ee Puntland sanadkii ina dhaafay.

Ciidamada Haramcad ayaa ka qabtay Suuqa-Xoolaha Hilwaa isaga oo u dhigay qarax goob Fariisin Nasiino u ahayd.

Fariimo ay is dhaafsanayaan isaga iyo Sarkaalkiisa ka hubinta howlaha loo diray ayay soo bandhigeen Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida, waxa ay sidoo kale Xafiiska Xeer Ilaalinta la yimaadeen Maxkamadda Sawirradii ugu horeeyay ee la helay ka hor Qaraxa iyo kadib Qarixii ay Fashiliyeen ciidamada gaarka ah ee Haramcad.

Abuukataha u dooday Eedeysanaha ayaa u sheegay Garsoorka in Cabdullaahi Xaanshi uusan ku jirin Kooxaha ka dagaalama Soomaaliya muddadaas laakiin uu Alshabaab billowgeeda isaga haray, waxa uuna Maxkamadda ka Codsaday in loo Naxariisto.

Dabayaaqadii June ayay Maxkamadiisa bilaabatay, waxa ayna Maxkamadda Ciidamada ku xukuntay 15-sano oo Xabsi Ciidan ah sida dhinacyada Dacwadda uu u sheegay Gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan Garsoorayaasha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.

Xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo Rafcaan.