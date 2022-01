Nin Wiilkiisa ku Iibsan-rabay Kun Dollar Oo la Qabtay

Ciidamada booliiska dalka Labreia ayaa gacanta ku dhigay aabe la sheegay in uu doonayay in uu iibiyo wiil 10-sano jir ah uu dhalay , si lacagta uu uga helo iibka wiilkiisa ugu iibiyo mooto nuuca dhug dhugleyda ah.

Aabaha dhalay wiilkan yar ayaa la sheegay in uu go’aansaday in uu wiilkiisa ku iibiyo lacag gaareysa 1,000 Dollar si lacagtaasi uga bixiyo mooto la sheegay in uu lahaa nin saaxiibkiis balse lagu xaday gurigiisa.

Warbaahinta warkan baahisay ayaa ku warantay in aabaha la xiray oo u dhashay dalka Sierra Leone, uu aad uga walaacsanaa mootada gurigiisa lagu xaday uuna waayay meel uu ka keeno lacagta ay joogto mootada.

Dowlada Laberia ayaa la wareegtay oo gacanta ku heysa wiilka yar ee aabihiis doonayay in uu iibiyo, waxaana xabsi ku jira oo baaris dheeraad ah ku socotaa aabaha dhalay wiilkan oo dalkiisa uga soo tagay in uu iibiyo wiil 1-jir ah uu dhalay.

Dalalka kuyaala Galbeedka Afrika ayaa waxaa wali ka jira ka ganacsiga sharci darada ah ee caruurta, waxaana dowladaha dalkaasi dagaal kula jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen ka ganacsiga caruurta ee loo iibsado si loo adoonsado.