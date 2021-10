Nin ku hubaysan qaanso iyo leeb ayaa dad ku laayey magaalada Kongsberg ee dalka Norwey.

Weerarkan ayaa ka dhacay goob ganacsi xalay fiidkii, waxaana ku dhintay shan qof, waxaan ku ku dhaawacmay labbo qof oo ku jiro askari boolis ahi.

Waxaa loo xidhay weerarkan nin soddon jir daanish ah, iyadda oo qaar ka mid ah warbaahinta dalka Norwey qorayso in uu qaatay wiilkani diinta Islaamka, balse booliska ayaa sheegay in ayna kala cadayn in weerarku ahaa mid argagixisi iyo in kale.