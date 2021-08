“ONLF Ma Jirto Xiriir ay Nala soo Sameeyeen Madaxda TLPF”

Qaar ka mid ah asxaabta mucaaradka ah ee dalka Itoobiya a ku baaqay wada -hadal qaran si loola si loo soo afjaro dhammaan khilaafaadka jira isla markaana wax laga qabto dhibaatooyinka iyo qalalaasaha ka taagan qeybo kamid ah Itoobiya.

Ururka ONLF ee deegaanka Soomaalida ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in wada -hadal loo maro sidii looga bixi lahaa xiisadda taagan dalkaas , halka Xisbiga Dimuqraadiga ee Hibir uu isnahorey u soo saaray baaq kan la mid ah.

Afhayeenka ONLF Cabduqaadir Xasan Hirmooge (Caddaani) ayaa BBC u sheegay in aragtidoodu ay tahay in la joojiyo dagaallada ka socda waqooyiga Itoobiya isla markaana wadahadal lagu xalliyo xiisadda.

“Qowmiyadda Soomaalida dagaallo badan baa kusoo dhacay oo ay dowladda Itoobiya hoggaamineysay, marka khibrad baan u leenahay dagaallada dowladda Itoobiya ka dhex dhaca, sidaa daraadeed waxaan u aragnaa dhibaatada taagan in lagu xallin karayo in xoggaga dagaallamayo in dagaalka ay joojiyaan”

“Maya anaga wax xiriir ah nalama aysan soo sameyn, sida uu dagaal inoo dhexmaray, wadahadal nama dhexmarin, TLPF wax xiriir ah oo anaga nala soo sameysay ma jiro.” Ayuu yiri Caddaani Hirmooge.