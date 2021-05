Puntland Oo Deeganadeeda Mamnuucday Dadka ka Imaanaya Hindiya.

Wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr Jamac Farax Xasan oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay xaalada ka jirta wadanka hindia ee xanuunka Covid19, waxaana uu sheegay in wadankaas uu ka jiro sida WHO cadaysay nooc cusub oo caabuqa ah kaas oo ka halis badan noocyadii kale ee Soomaliya ka jiray.

“Hadaba anaga oo ilaalinayna badqabka muwaadiniintayada waxaan joojinay dadka ka imaanaya wadankaas waxaana ka codsanaynaa inay sii joogaan inta xaaladu is badalayso. Hadii ay dhacdo in qof uu yimaadaana waxaan diyaarinay inaan galino labo todobaad oo karantiil ah si loo hubiyo inuu caafimaad qabo meesha uu doono ha soo maro ayuu yiri” Wasiirka.

Wasiirka ayaa sidoo kale kula taliyay dawlada dhexe iyo maamulada kale ee dalka ka jira inay go’aan kaan oo kale qaataan si looga badbaado in dad xanuunka qaba ay dalka yimaadaan.

Wasiirka wasaaradda ayaa sidoo kale bulshada la wadaagay in bishan dhamadkeeda la bilaabi doono wajiga labaad ee talaalka Covid19, kan labaad ayaa waxaa la siin doonaa dadkii horay uqaatay kii koowaad, halka dadka aan kii hore qaadana loo sheegayo in wali talaalku diyaar ku yahay xarumaha caafimaadka ee degmada ama gobolka aad joogtid, waxaan sidoo kale dad weynaha uu xasuusiyay in talaalku uu yaraynayo fiditaanka xanuunka.