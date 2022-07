Puntland Oo ka Hadashay Dagaalkii ka Dhacay Garoonka Boosaaso Iyo Diyaaradii la Celiyay

Wasiirada Wasaaradda Amniga iyo Arrimaha gudaha ee dowlad Goboleedka Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan & Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad ayaa ka warbixiyay iska hor imaad ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ku dhexmaray Magaalada Boosaaso & diyaaradii maanta laga celiyay Garoonka diyaaradaha Boosaaso.

Wasiirada Wasaaradda Amniga Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha boosaaso ay yimaadeen Ciidamo katirsan kuwa PSF, iyaga oo doonayay inay gudaha u galaan garoonka, balse taasi ay ka biyo diideen ciidamada ilaalada ka haaya.



Wuxuu sheegay in Puntland ay mamnuuday in Ciidamo lala galo dhamaan garoomada diyaaradaha, isla markaana isaga ilaaladiisa markii uu alayo Garoonka uu banaanka kaga tago, hayeeshee dagaalkii Maanta uu sabab ahaa Ciidamada PSF oo doonayay inay hubka la galaan Garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso.

Dhinaca kale Wasiirka Wasaaradda Arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo ka hadlayay diyaaradii laag celiyay garoonka boosaaso oo ay saarneyd kusimaha Madaxweynaha Soomaaliya Sacdiyo Xaaji Samatar ayaa sheegay in si kedis ah uga warheleen in diyaarad sida gargaar ay kasoo degi rabo garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso.

Waxaa uu sheegay Wasiirka in ay jirtay wargelin la’aan ku saabsan in garoonka magaalada Boosaaso laga soo dejiyo gargaar aan lagu soo warelin Hay’adaha kala duwan ee Puntland, hayeeshee laga ogaaday markii ciidamada PSF ee garoonka tegay ay Hay’adaha Amniga u sheegeen inay diyaaradaas sugayaan.

Wuxuu ku baaqay in tallaaba kasta iyo waxkasta oo la keenayo degaannada Puntland lala soo wadaago hay’adaha ay quseyso, maadaama dalka uu kujiro xaalad adag, sidoo kalena dhawaan Soomaaliya ay yeelatay dowlad cusub.