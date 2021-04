Puntland Oo Shaacisay Inay Xal U Raadinayso Khilaafka Doorashada Somaliya Hareeyay.

Puntland ayaa sheegtay in ay weli joogto miiska wada xaajoodka doorashooyinka xilli uu istaagay shirkii ka socday xerada Afisyooni kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay Puntland iyo Jubbaland in aysan diyaar u ahayn in doorasho dhacdo.

Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timacadde oo kamid ah wafdiga Puntland ee Muqdisho ku sugan ayaa sheegay Puntland in ay ka go’an tahay raadinta xal doorasho loo dhan yahay.

Wasiir Timacadde wuxuu sheegay in ay dalka ka badbaadinayaan xasilooni darro siyaasadeed, wuxuuna madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuu kusoo laabto miiska wada xaajoodka.

Si kaste ha ahaatee, lama oga goorta shirka dib la isugusoo laabandoono, inkastoo dowladda federalka ay sheegtay in Puntland iyo Jubbaland aysan diyaar u ahayn in uu dalku aado doorasho.

Beesha caalamka ayaa mar kale hogaamiyayaasha Soomalida ugu baaqay inay danta qaranka ay wax waliba ka hormariyaan islamarkana ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay wadaxaajoodyada dib ugu soo laabtaan.