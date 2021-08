Puntland Oo War kasoo Saartay Khilaaf ka Dhex-qarxay Farmaajo Iyo Rooble.

Dowlad goboleedka Puntland ayaa war ka soo saartay khilaafka ka dhex curtay Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo & raisul wasaaraha Somalia Maxamed Xuseen Rooble.

“Dowladda Puntland waxay ku boggaadinaysaa Ra’iisul Wasaare Maxamed Xusseen Rooble. hogaaminta Dalka ee muddada kala guurka ah, hirgelinta doorashada iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya la leedahay adduunka” ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay Madaxtooyada Puntland

“Puntland waxay markasta aaminsan tahay sareynta sharciga sida ku cad qodobka 4-aad farqadiisa 1-aad ee Dastuurka ku meel gaarka ah” ayaa sidoo kale qoraalka Puntland oo si cad loogu taageeray raisul Wasaare Rooble.

War-saxafaadeed ka soo baxay maanta gelinkii dambe xafiiska ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu sheegay in haayadaha dawladdu ay sii wadaan shaqadooda.

War-saxaafadeedka ka soo baxay Rooble ayaa sidaan lagu yiri “Iyada oo laga ambaqaadayo Qodobada Dastuuriga ah ee kor ku xusan, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, wuxuu farayaa dhamaan hay’adaha Dawladda in ay si caadi ah u gutaan Waajibaadkooda shaqo si waafaqsan Dastuurka KMG ah, joogteeyaanna adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee Qaranka, iyagoo xusuusan isla markaana dhawraya go’aamadii uu horay usoo saaray ra’isul Wasaaraha.”

Hadalka raisal wasaaraha ayaa imaanaya iyadoo xalay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo saaray wareegto madaxweyne oo uu ku hakinayay in hay’adaha dowladdu ay galaan heshiis ama is af-garad, kaasi oo uu madaxweynuhu sheegay in uu taabanayo siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka.