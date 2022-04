Putin Oo Amaanay Ciidamada Ruushka Ee Galay Dalka Ukraine

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ayaa amaan badan u jeediyay ciidamada Ruushka ee duullaanka ku qaaday dalka Ukraine, xilli ciidamada Ruushka dagaalkaasi kasoo gaaray jab xooggan loogana dilay askar aad u badan.

Vladimir Putin, ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ee ku duulay wadanka Ukraine ay muujiyeen geesinimo xad dhaaf ah sidoo kale u dhaqmeen si hufan oo geesinimo leh ayna muujiyeen dulqaad badan.

Waxa uu sidoo kale sheegay Madaxweynaha Ruushka ciidankooda ka dagaalamaya dalka Ukraine ay adeegsadeen hub casri ah ayna waxyeelo xanuun badan gaarsiiyeen ciidamada Ukraine ee dagaalka kala soo horjeeda.

Madaxweyne Putin ayaa sheegay in Ruushku aysan u furnayn tallaabo kale oo aan ahayn in uu hawlgal millatari ka bilaabo Ukraine si uu u difaaco Ruushka,, waxa uuna xusay in ciidankiisu gaari doonaan hadafka howlgalkooda.

” Ujeeddada ugu weyn waa in la caawiyo dadka Donbas, tani waa sida ay noqon doonto. Shaki kuma jiro, ujeedooyinka gabi ahaanba waa cad yihiin,” ayuu yiri Madaxweynaha Ruushka Putin .

Dowladda Ruushka ayaa duullaanka Ukraine kala kulantay cunaqabateyno badan oo ay saareen waddamada reer Galbeedka, waxaa sidoo kale Ruushka khasaaro xooggan uu kasoo gaaray dagaalka Ukraine oo looga dilay askar badan hub badana looga burburiyay.