Putin Oo Israa’iil ka Raali-galiyay Hadal Uu Wasiirkiisa A.Dibada ku Weeraray

Madaxweynaha Rushka Vladimir Putin ayaa cudur-daar ka bixiyey hadal ka soo yeeray wasiirkiisa Arrimha Dibedda, Sergei Lavrov, oo sheegay in hoggaamiyihii Naasiga Adolf Hitler uu ku jiray dhiig yahuudnimo ah.

Putin ayaa raali-galin ka bixiiyey mar uu telefoonka kula hadlay ra’iisul wasaaraha Israa’iil Naftali Bennett, sdia lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska Putin.

Wasiirka Arrimaha diedda Ruushka Lavrov ayaa sheegay mar uu la hadlayey telifishan Talyaani ah maalmo ka dib markii la xusay maalinta xuska xasuuqii Yahuudda ayuu LAVROV sheegay hadalkaas si uu isugu dayo in uu u qiil bixiyo hadalada inta badan laga maqlo madaxda Ruushka ee ah in Ukraine ay yiiiin Yahuud.

Mar a weydiiyey sida Ruushka ay u sheegan karaan in ay la dagaalamayaan wax ay uu yeraan Naasiaga Cusub ayna Zelensky laftiisa ku tilmaamaan Yahuud ayuu Mr Lavrov waxuuna yiri “Aniga waa qaldanaan karaa, laakiin Hitler laf ahaantiisa diig Yahuud ayaa ku jiray” , ‘’ in Zelensky uu yahauud yahay taas macnaheedu waxaba ma sameyneyso .. ‘’ ayuu sii raaciyey.

Israa’iil ayaa dalbatay in arrintaan raali-galin laga bixiyo iyagoo sheeagay in la doonayo in damiyadii taariikhda caalamka laga galay dusha laga saaro Yahuudda halka kuwii galay dambiyadaa ay joogaan .