Putin Oo Ogolaaday In Saraakiisha QM Booqan Karaan Warshada Nukliyeerka Ee Zaporizhzhia

Hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in saraakiisha QM loo oggolaan doono inay galaan xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia. Aqalka Kremlin ayaa arrintan sheegay kaddib wada hadal telefoonka ah oo dhex maray Putin iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.

Arrintan ayaa imaaneysa kaddib markii xoghayaha guud ee QM Antonio Guterres uu BBC-da u sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda xaruntaas.

Wuxuu sheegay in howlaha militari ee ka socda hareeraha Zaporizhzhia ay tahay in la soo afjaro wuxuuna ku boorriyay xukuumadda Moscow inay u oggolaato in komeerayaasha ay galaan halkaas.

Xaruntan ayuu Ruushku heystay tan iyo horraantii March balse farsamayaqaannada Ukraine ayaa weli ka howl gala iyadoo uu Ruushku hagayo.

War la soo saaray kaddib wada hadalka hoggaamiyeyaasha Ruushka iyo Faransiiska, ayaa aqalka Kremlin wuxuu ku sheegay in Putin uu oggolaaday in kormeerayaasha QM uu ka caawiyo inay goobta galaan.

Waxaa warka lagu sheegay in labada hoggaamiye ay isla arkeen muhiimadda ay leedahay in khubarrada IAEA loo diro xarunta si ay qiimeyn ugu sameeyaan xaaladda halkaas ka jirta.

Agaasimaha guud ee hay’adda quwadda atoomikada adduunka (IAEA), ayaa soo dhoweeyay hadalka Putin, wuxuuna sheegay inuu rajeynayo inuu qudhiisa horkaco booqasho xarunta lagu tago.

Rafael Grossi ayaa sheegay inay muhiim tahay in tallaabooyin hor leh aan la qaadin si looga fogaado in khatar la geliyo xarumaha nukliyeerka ugu waaweyn adduunka.

Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu xaruntaasi u beddelay saldhig militari isagoo ku daabulayay qalab militari, hub iyo qiyaatsii 500 oo ciidan oo xarunta u isticmaalayay gabbaad ahaan si ay uga weeraraan magaalooyinka dhaca Dnieper.

Toddobaadyadii la soo dhaafayna deegaannada ku hareereysan xarunta ayaa waxaa ku socday duqeymo madaafiic oo xooggan, iyadoo xukuumadaha Kyiv iyo Moscow ay midba midda kale ku eedeyneysay weerarada.

Khamiistiina, xilli kulan uu u socday Guterres iyo hoggaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa cambaareeyay weerarrada uu Ruushku sida ula kaca ah uga geysanayo xarunta.

Inkastoo uu oggolaaday in kormeerayaasha caalamka ay booqdaan xaruntan nukliyeerka, haddana saraakiisha Ruushka ayaa diiday inay xarunta ka dhigaan mid militariga ka caaggan.

Ivan Nechayev, oo ah agaasime ku xigeenka warbaahinta ee wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa shalay sheegay in tallaabooyinka noocan ah ay sii nugleynayaan xarunta nukliyeerka.

Dhanka kale Ruushka ayaa golaha ammaanka ee QM u gudbiyay warqad dacwo ah oo uu Ukraine ku eedeynayo inay daandaansi ka waddo xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia.

Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay dooneyso inay sameyso waxa ay aaminsan tahay inay tahay dhacdo yar, balse dhici karta in Ruushka lagu eedeeyo argagixso nukliyeer.

Warqadda waxaa sidoo kale lagu beeniyay in ciidamada Ruushka ay hub ku keydinayaan xarunta. Waxaa lagu celceliyay in ciidamada Ukraine ay si joogto ah u duqeynayeen xarunta.