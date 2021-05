Qaban Qaabada Shirka Madaxda Dowladda Iyo Maamul Goboleedyada Oo ka Socota Muqdisho

Magalada Muqdisho waxaa Maanta soo gaaray Wakiilo ka socda dowlad Goboleedyada, kuwaas oo qaban qaabinaya shirka Madaxda dowladda, Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir la filayo in 20-ka Bishaan yeeshaan, kaas oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka.



Guddiga ayaa shirkooda waxaa uu kaga hadleen u diyar garoowga shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo uu iclmaamiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.

Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow oo bartiisa twitter-ka ku shaaciyay Kulanka ay yeesheen gudiga qaban qaabada ayaa sheegay in uu socdo diyar garoowgii ugu dambeeyay ee qabsoomida shirka 20-ka May.

“U diyaar garowga Shirka 20 May oo ay kaqayb galayaan DFS, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa socda, waxaana Gudiga qaban qaabada ee ka socda Maamul goboleedyada ay maanta soo gaareen Magaalada Muqdsiho, waxaana kulankan soo qaban qaabiyay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayuu yiri” Macalimow.

Shirka Madaxda dowladda, Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxaa la filayaa in 20-ka Bisha May oo ku beegan Khamiista soo socota in uu ka furmo Magaalada Muqdisho si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka.