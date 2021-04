Qaramada Midoobay Oo War kasoo Saartay Dagaalkii Shalay ka Dhacay Muqdisho

War Qoraal ah oo goordhaw kasoo baxay Qaramada Midoobay ayaa walaac xoogan looga muujiyay dagaalada kasoo cusboonaaday magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya ciidanka Dowlada iyo ciidamo taabacsan mucaaradka oo kasoo horjeeda mudo kordhinta dowlada.

Qaramada Midoobay ayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Muqdisho in ay xaalada dejiyaan isna xakameeyaan, waxa ayna sheegtay Qaramada Midoobay in rabshaduhi xal u noqoneyn is marigaaga siyaasadeed ee taagan.

Qoraalka kasoo baxay Qaramada Midoobay ayaa loogu baaqay dhinacyada siyaasada isku haya in ay si deg deg ah u bilaabaan wadahadal si looga baaqsado dagaalo iyo rabshado mar kale dhiig ku daataan.

”Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay si aad ah uga walaacsan tahay isku dhacyada ka dhacaya magaalada Muqdisho. Waxaan ku boorrinaynaa dhinacyada oo dhan in ay muujiyaan is xakamayn, rabshaddu xal uma ahan is mariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. Waxaan si degdeg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay si dhaqso ah dib ugu bilaabaan wadahadal degdeg ah.” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Qaramada Midoobay.

Magaalada Muqdisho ayaana shalay ilaa xalay waxaa ka socday dagaalo xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada dowlada Soomaaliya iyo ciidamo mucaarad ah oo taabacsan musharaxiinta mucaaradka kana soo horjeeda mudo kororsiga dowlada.