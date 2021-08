Qaramada Midoobay Oo War kasoo Saartay Xaaladda ka Taagan Afghanistaan.

Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Gutterres ayaa kooxda Taliban iyo dagaalyahanada kaleba ugu baaqay inay dejiyaan xaaladda si loo badbaadiyo nolosha shacabka.

Bayaan ka soo baxay afhayeenkiisa, ayuu Gutteres ku shegay inay qasab tahay in wax laga qabto baahiyaha bini’aadanimada, xuquqda iyo xoriyadda dadka oo dhan.

Xoghayaha Qaramada Midoobay waxaa uu si gaar ah walaac ugu muujiyay mustaqbalka haweenka iyo gabdhaha yar yar kuwaas oo bayaanka lagu sheegay inay waajib tahay in il gaar ah lagu eego.

Xoghayaha Guud ayaa sheegay in Golaha adeegsan doono dhammaan wax kasta oo ay awoodaan si loo caburiyo halista argagixisada caalamka ee Afgaanistaan loona hubiyo in la dhowro xuquuqda aadanaha, wuxuuna sheegay in dhammaan waddamada ay diyaar u yihiin inay qaataan qaxootiga Afgaanistaan.

Guterres wuxuu intaasi ku daray in Qaramada Midoobay ay weli shaqaale ka joogaan isla markaana xafiisyo ku leedahay meelaha uu hadda ka taliyo ururka Daalibaan, ayna sii wadi doonaan joogitaankooda iyaga oo haddba ku qiimaynaya sida xaaladuhu noqdaan.