Qaraxyo Labaad Iyo Hoobiyaal Caawa ka Dhacay Qeybo ka Mid ah Muqdisho.

Waxaa caawa qeybo kamid ah magaalada Muqdisho laga maqlay jugta qaraxyo iyo hoobiyaal ka dhacay qeybo kamid ah magaalada , waxaana jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay.

Qaraxii ugu horeeyay oo caawa ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay xerada ciidamada Nacnac ee kutaalla degmada Wadajir, waxaana albaabka xeradaasi la sheegay in uu isku qarxiyay nin waxyaabaha qarxa jirkiisa kusoo xiray.

Sida aan wararka ku helnay ninka is qarxiyay ayaa dhax galay dhallinyaro saf ugu jirtay in ay galaan gudaha xerada ,kuwaa oo la sheegay in ay doonayeen in loo tababaro kamid noqoshada ciidamada xoogga dalka.

Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxan ismiidaaminta ah, waxaana dadka ku dhaawacmay qaraxa iyo kuwii ku dhintay la geeyay isbitaalo kuyaalla caasimadda ,

Dhinaca kale tiro hoobiyaal ah ayaa caawa kusoo dhacay qeybo kamid ah magaalada Muqdisho, mid kamid ah hoobiyaashaasi oo dhawaqiisa si weyn loo maqlay ayaa ku dhacay agagaarka isgooska Sayidka, lamana soo sheegin khasaaraha ka dhashay.

Hoobiyaal kale ayaa lasoo warinayaa in iyana ku dhaceen qeybo kamid ah magaalada Muqdisho, waxaana magaalada caawa soo martay daqiiqo qalqal iyo kala carar ah, dadka ayaana intooda badan ku cararay guryahooda.

Laamaha ammaanka Soomaaliya ayaan wali ka hadlin qaraxyada iyo hoobiyaasha caawa laga maqlay qeybo kamid ah Muqdisho, waxa ayna qaraxyadan dhacayaan xilli isbuuc laga joogo qaraxii dadka badan ku dhamaadeen ee ka dhacay isgooska Soobe.