“Qodobka 30-aad ayaa Shaqeynaya Illaa Inta la Dhaariyo Baarlamanka 11aad” Gudoomiye Mursal

Guddoomiyaha Baarlamanka uu waqtigiisu dhamaadday ee Somalia Maxamed Mursal Shiikh C/raxmaan ayaa ku baaqay in la dedejiyo doorashada golaha shacabka oo uu sheegay iney ku socoto si gaabis ah.

Waxaa uu nasiib daro ku tilmaamay in 24 xildhibaan oo kaliya la doortay 1-dii bishii Novembar oo la bilaabay doorashada xubnaha golaha Shacabka ilaa maanta oo bisha Disembar ay tahay 25.

“Haddii 55 cisho lagu doortay 24 Xildhibaan oo kaliya muddo intee dhan ayey qaadan kartaa in la doorto 241 xildhibaan oo harsan” ayuu isweydiiyey Gudoomiye Mursal oo intaas ku daray in doorashada oo la dedejiyo ay muhiim u tahay amniga iyo siyaasada dalka.

Mursal ayaa shaaciyey in waqtigii heshiiskii 17 Septembar uu ku egyahay bishan dhamaadkeeda sidaas awgeedna ay madaxda dalka xilka sii heyn doonaan ilaa laga dhaariyo baarlamanka 11aad.

Sida aad la wada socotaan 26-kii bishii Sagaaalaad 2020kii waxaa baarlamanka Somalia uu ansixiyey heshiiskii siyaasadeed ee 17 Septembar, waxaana ku qorneyd inuu ku egyahay 2020-2021-ka waxaana Madaxweynuhu ku ansixiyey sharci nambar 30, waxaana aaminsanahay in mudada ka hartay bishan Disembar ay aad muhiim u tahay, markaad akhrisaan sharciga heshiiskii 17 Septembar qodobkiisa 3aad waxaa ku yaalla ilaalinta firaaq dastuuri ah in dalka uu ka dhaco taasoo sababi karta in heyadihii dastuuriga ahaa qaarkood ay dumaan sidaas awgeed sharci nambar 30 waa sii jiri doonaa illaa laga dhaariyo baarlamanka 11aad” ayuu yiri Mursal oo hadalkiisa siyaasiyiin badan oo mucaarad ah ay u fasireen muddo kordhin kale oo farmaajo loo sameynayo.