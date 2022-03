Qodobo Muhiim Ah Oo Ka Soobaxay Wada-hadaladii Ruushka & Ukraine Ee Maanta

Kaaliyaha madaxweynaha Ruushka iyo wasiirkii hore ee dhaqanka Vladimir Medinsky oo qayb ka ahaa wadahadalda Ruushka & Ukraine e wajigoodii labaad qabsoomay ayaa u sheegay warbaahinta Ruuska in Isfahan laga gaadhay qodobo ka mid ah kuwii laga wada hadlayay ee miiska saarnaala helo isfaham ku saabsan qodobbada gorgortanka – “Arrinta ugu weyn ee aan maanta xallinay waa arrinta badbaadinta dadka, gaar ahaan dadka rayidka ah eek u sugan wali aagga iska horimaadyada ciidamadanku ka socdo”.

Waxa uu sheegay in labada wasaaradood ee gaashaandhigga ay ku heshiiyeen qaab u saamaxaya gargaarada bani’aadinimo in ay marin helaan, sidoo kalena ay dadka rayidka ahi uga baxaan aagaga ay colaadu wali ka taagan tahay [iyo] suurtagalnimada xabad joojin ku-meel-gaadhka ah in la sameeyo in gargaarku gaarayo meelaha looga baahan yahay, dadka rayidka ahna ay isaga baxayaan aagaga khatarta ah” .

“Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay horumar la taaban karo,” ayuu raaciyay Kaaliye Sare Vladimir Medinsky.

Wakaalada wararka ee Reuters dhinaceeda ku warameysa in wadahadalada xiga ay dhici doonaan bilowga todobaadka soo socda.