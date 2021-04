Qorshaha Faransiisku ku Mamnuucayo Xijaabka Oo Cambaarayn la Kulmay.

Faransiiska ayaa doonaya in wax kabadal lagu sameeyo xeerar taabanaya xuquuqda aasaasiga ah, gaar ahaan haweenada muslinka ah.



Qorshaha oo ah mid wax looga badalayo sharci hore u jiray oo xoriyada diimaha iyo dhar xidhashada ogolaanayay ayaa ah mid ay wadaan xildhibaanada baarlamaanka Faransiiska, waxana uu salka ku hayaa in laga mamnuuco xidhashada xijaabka ay xidhaan gabdhaha ay da’doodu ka yartay 18 jirka inay xijaabka ku dhex-qaataan bulshada dhexdeeda ayaa si wayn loo cabaareeyay.

Tallaabadan Golaha Guurtida ee Faransiiska ay u ololaynayaan ayaa waxa dabada ka riixaya xukuumada Paris, waxana uu gun dhigeedu yahay in hoos loogu dhigo saamaynta xagjirku ku leeyihiin dadka faransiiska iyo in lagu xoojiyo nidaamka cilmaaniga ah ee dalkaas eek ala saaraya diinta iyo dawladnimada, balse hindisahan ayaa dadka wax naqdiya ay cambaareeyeen, iyaga oo ku doodaya in ay hindisahan uu kali ku yihiin dadka tirada yar ee Muslimiinta ah.

Qorshahan Mamnuucistu weli waa qabyo iyo soo jeedin oo kaliya, waxana uu sharci noqonayaa marka baarlamaanka faransiisku u codeeyo, qalinkana lagu duugo.