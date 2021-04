R/Wasaare Boris Johnson Oo Lagu Bilaabay Baarotan Musuq-maasuq.

Guddiga doorashada ee Britain ayaa bilaabay baaritaan rasmi ah oo ku aadan qaabka Raiisel wasaare, Boris Johnson uu u bixiyay kharahssdaka lagu dayactiray hoygiisa Downing Street.

Warbixin guddiga soo saaray ayuu ku sheegay inay jiraan sababo tuhun dhalin kara oo muujinaya in dembi uu dhacay. Mr Johnson waxa auu sheegay in uu bixiyay 80kun oo doolar si shaqada loogu qabto.

Xisbiga shaqaalaha mucaaradka ee labour ayaa ku eedeyay in R/wasare Johnson uu been sheegayo lagana yaabo in lacagta qaab aan la shacinin uu kaga helay xisbigiisa ama mid kamid ah maalqabeenada waaweyn ee maalgeliya xisbiga conservative-ka.

Xigasho BBC