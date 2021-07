R/Wasaare Rooble Oo ka Hadlay Qaraxii Ismiidaaminta ahaa Ee Muqdisho.

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxii galabta ka dhacay goob maqaaxi ah oo ay ku shaaheynayeen dad rayid ah, kaasi oo ka dhashay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac.

”Waxaan cambaareynayaa qaraxii argagixisada Al-Shabaab galabta ka geysteen Muqdisho oo ay ku dhinteen, kuna dhaawacmeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Inta dhimatay Allaha u naxariisto, dhaawacyadana Allaha bogsiiyo” ayuu yiri Rooble.

Ra’isul Wasaare Rooble ayaa sheegay in Al Shabaab go’aabsadeen in ay waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed, waxa uuna cadeeyay in ay iska kaashan doonaan la dagaalanka iyo ciribtirka kooxda Al Shabaab.

Qarax ismiidaamin ah uu fuliyay ruux waxyaabaha qarxa isku soo xiray galabta ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 10-qof oo isugu jiray askar katirsan ciidanka dowlada iyo dad shacab ah.,