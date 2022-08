Ra’iisal Wasaraha Finland Oo Laga Baartay Daroogo Markii Muuqaal Laga Baahiyay.

Haweeneyda Ra’isul Wasaaraha ka ah finland Sanna Marin ayaa wajahday fadeexad ka dhalatay muuqaal laga duubay, iyada oo qoob ka ciyaar ku dheeleysa goob lagu caweeyo, waxa uuna muuqaalkan carro badan ka abuuray gudaha Finland.

Ra’isul Wasaare, Sanna Marin ayaa siyaasiyiinta Finland qaarkood sheegeen in ay daroogo isticmaashay xilliga ay qoob ka ciyaarta ku jirtay, waxa ayna ugu baaqeen in ay iska baarto in daroogo isticmaashay iyo in kale.

Sanna Marin, oo warbaahinta la hadashay ayaa shaacisay in aysan wax qalad ah sameyn, waxa ayna xustay in ay iska baartay in daroogo la siiyay xilligii ay qoob ka ciyaarka sameeneysay, iyadooba xustay in natiijada baarista ka war sugeyso.

Waxa ay wariyaasha hortooda ka sheegtay Ra’isul Wasaaraha Finland in aysan waligeed isticmaalin daroogo, waxa ay sidoo kale sheegtay in nolosheeda aysan ku dhaqaaqin wax sharci darro ah.

Muuqaalka laga duubay Ra’isul Wasaaraha Finland ayaana si weyn u qabsaday baraha bulshada, waxaana muuqaalkan keenay in si weyn loo dhaleeceeyo Ra’isul Wasaaraha, dadka qaarkoodna ayaana tilmaameen in daroogo isticmaashay Sanna Marin.