Raisal Wasaaraha Bakistan Oo Ka Digay Dagaal Dhex Mara Hindiya

Ra’iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in haddii Hindiya ay weerar cirka ah ku qaaddo dalkiis Pakistan, loogu jawaabi doono tallaabo la mid ah midda ay qaaddo.Wareysi uu siiyay telefeshinka laga leeyahay dalka Qatar ee Al-Jazeera, ayaa Imran Khan wuxuu ku yiri, “Haddii xukuumadda Hindiya ay sidaa sameyso, markaas waxaan ka baqayaa in labada quwadood ee Nukliyeerka ah ay is wajahaan”.

Imran Khan wuxuu sheegay haddii Xisbiga BJP ee dowladda Hindiya uu ku kaco fal weerar ah ay arrintaas ka dhalan karto cawaaqib xumo daran oo saameyna yeellata. Dadka dalka Hindiya ayuu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa wax walba fahmaya, balse dowladda xukunta ayuu ku tilmaamay mid xagjir ah.

Mar uu ka hadlayay Kashmir qeybta ay Hindiya maamusho ayuu sheegay in xaaladdu ay la mid tahay xabsi. Sideed milyan oo reer Kashmiir ah ayaa lagu qasbay inay ku noolaadaan xabsi furan iyadoo dadkaasi cabsi ka qabaan ciidamada.