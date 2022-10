Reer Galbeedka Oo QM Ka Codsaday Baadhitaan Lagu Sameeyo Dayaaraha Iiraan Ka Iibsay Ruushka

Faransiiska, Great Britain, Jarmalka iyo Mareykanka ayaa ka codsanaya xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo waxa loo maleynayo inay tahay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ee Ukraine.

Warqad qoraal ah oo ay soo saareen Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalku waxay ugu baaqeen QM inay baaritaan madax bannaan ku sameyso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran oo reer galbeedku aaminsan yihiin in Ruushku u adeegsanayo dagaalka Ukraine.

Warqada ay u direen xoghayaha guud ee qaramada midoobay António Guterres iyo golaha amaanka ayay sadexda wadan ku qoreen in diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Iran ka iibisa Ruushka ay jabinayso qaraar ka soo baxay golaha amaanka ee qaramada midoobay.

Maraykanku wuxuu kaloo u baahan yahay baaritaan. Shirkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Jimcihii, ergayga Mareykanka Jeffrey DeLaurentis wuxuu yiri “QM waa inay baartaa wax kasta oo xadgudub ku ah qaraarrada Golaha Ammaanka, waana inaan u oggolaan Ruushka ama kuwa kale inay ka hortagaan ama u hanjabaan Qaramada Midoobay inay fuliso waajibaadkeeda”.

Safiirka Ruushka ee Qaramada Midoobay Vassily Nebenzia ayaa diiday sheegashada. Waxa uu eedaymahaas ku tilmaamay “xataa war been abuur ah oo ka sii badan oo ku saabsan shixnadaha la sheegay in loo diray Ruushka.” Waxa uu intaa ku daray in Ruushku uu dib u eegis ku sameeyo wada shaqaynta uu la leeyahay Qaramada Midoobay haddii baadhitaan lagu sameeyo.

Iran lafteedu way beenisay eedaymaha dayaaradaha aan duuliyaha lahayn horaantii todobaadkan, laakiin ilo diblumaasiyadeed ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay Talaadadii in Iran ay balan qaaday inay ka iibin doonto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada Ruushka. Diblomaasi Iiraani ah ayaa markaas diiday in wareejinta noocaas ah ay jabinayso qaraarkii Golaha Ammaanka ee 2015-kii.

– Meesha iyo sida loo isticmaalo hubka maaha dhibka iibiyaha. Dagaalka Ukrain dhinac uma raacno, sida reer galbeedkuba sameeyaan. Waxaan rabnaa in xiisadda lagu dhameeyo qaab diblumaasiyadeed, ayuu yiri dublamaasigu.