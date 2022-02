Rooble, 5 Madaxwayne Maamulgoboleed & Madaxkale Oo Maraykanku Xanibaad Saarayo

Mareykanka ayaa Jimcihii mamnuucday in mas’uuliyiin iyo shaqsiyaad kale oo Soomaali ah ay u safraan Mareykanka, iyadoo ku eedeysay inay “waxyeelleynayaan hannaanka dimuqraadiyadda” Soomaaliya.

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uu soo rogay xayiraadda fiisaha kadib markii Soomaaliya ay dib ugu dhigtay doorashadii baarlamaanka 15-ka March, taas oo ay ahey in la soo gabagabeeyo Jimcihii shalay.

“Hadda waxaan kusoo rogaynaa xannibaado fiisaha iyadoo la raacayo siyaasaddan ka dhanka ah tiro ka mid ah mas’uuliyiinta Soomaalida iyo shakhsiyaadka kale si kor loogu qaado isla xisaabtanka falalkooda is-hortaagga ah,” ayuu Blinken ku yiri bayaan ay soo saartay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.

Doorashada baarlamaanka oo soo bilaabatay bishii November ayaa ah mid dadban oo ay ku lug leeyihiin odayaasha beelaha soo xulaya 275-ta xubnood ee GolaHa Shacabka, iyagoo dooran doona madaxweyne cusub waqti aan weli la cayimin.

1-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Eng. Maxamed Xuseen Rooble

2-Madaxda Shanta maamul goboleed oo kala ah:-

-Madaxwayne Axmed Madoobe

-Madaxwayne Saciid Dani

-Madaxwayne Axmed Qoorqoor

-Madaxwayne Abdiaziz Laftagareen

-Madaxwayne Ali Guudlaawe

3- Fahad Daahir Axmed (Fahad Yaasiin) oo ah la taliyaha amniga Qaranka.

4- Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi

5- Cabdullaahi Aden Kulane (Jiis)

6-Musharax Madaxwayne Abdirahman Abdishakur Warsme

7-Musharax Madaxwayne Abdikariin Guuleed

8-Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi (Cabdiraxmaan Dheere) oo ka tirsan saraakiisha NISA

9-Madaxwaynihii hore ee Somalia Shiikh shariif Shikh Axmed.

Liiska waxaa laga reebay sida wararku sheegayaan Farmaajo Xasan Cali Khayre iyo Xasan Shiikh Maxamuud oo la filayo inay kusoo baxaan Kursiga Madaxwaynaha Soomaaliya inkastoo isbedel uu ku iman karo.

Xubnaha beesha caalamka ayaa u sheegay Allbanaadir in Maraykanku ka shakisan yahay in Shiikh Shariif Shiikh Axmed lagu haysto in isaga iyo Fahad ay qorsheynayaan dhismaha dowlad islaami ah oo Maraykanku halis argagixiso uu ka dhex arkay iyadoo ay jiraan warar sheegaya in lacag labo Milyan oo dollar ah uu Fahad siiyay Shariifka doorashada bilowgeeda.