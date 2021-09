Rooble Oo 48-saac U Qabtay Madaxda NISA Ee Lagu Tuhmay Dilka Ikraan

Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax ayaa sheegay in aan lagu qanci karin xogtii Hay’adda Nabad Sugidda ka soo saartay dilka Ikraan Tahliil oo aheyd gabar u shaqeyneysay heyaddaas oo la waayey labo bilood ka hor.

Rooble oo caawa la hadlay warbaahinta dowlada amar ku siiyey Agaasimaha NISA inuu 48 saac gudahood ku soo gudbiyo warbixin dhammeystiran, isagoo xusay in warbixintaas uu la wadaagi doono shacabka, ka dibna qaadan doono go’aanka ugu haboon.

“Waxaan qoyska iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed la qeybsanayaa murugada iyo xanuunka ka dhashay warbixintii heyadda Nabad Sugida qaranka ee ku saabsaneyd geerida Ikraan Tahliil Faarax, intii ay soo bilaabatay arrintan Ikraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hogaanka NISA iney keenaan xog dhameystiran siiyeyna waqti ku filan balse nasiib daro warbixinta ay soo saareen ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata cadeymo ku filan oo ka jawaabaya su’aalaha ku gedaaman Kiiska Ikraan” ayuu yiri Rooble.

Raisul Wasaaraha ayaa intaas ku daray inuu la socdo in sida aan habooneyn ee loo maareeyey kiiska ay taabatay dareenka iyo quluubta dhamaan shacabka Soomaaliyeed, ayna abuurtay caro iyo falcelin sababtay in la afduubo muwaadiniin aan wax shaqo ah ku laheyn kiiskan.

“Anigoo ka duulaya arrinkan waxaan umadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in Xukuumada federaalka Somalia uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed” ayuu yiri raisul Wasaaraha oo intaas ku daray in xukuumadiisu ka go’an tahay in Ikraan Tahliil ay hesho cadaalad.

Rooble ayaa shacabka ugu baaqay iney muujiyaan, degenaan. masuuliyad iyo isku duubni, lagana fogaado in lagu xad gudbo dad aan waxba galabsan.