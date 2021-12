Rooble Oo Awoodda ka Qaaday Farmaajo Amar Adag-na Siiyay Taliyaasha Ciidamada.

Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo goordhaw Muuqaal uu soo duubay la baahiyay ayaa ka hadlay khilaafka kala dhaxeeya Farmaajo iyo xaalada siyaasadeed ee dalka xiligan kala guurka.



Rooble ayaa sheegay in talaabooyinkii uu saakay qaaday Madaxweyne Farmaajo ay yihiin talaabooyin bareer ah oo lagu afgambinayo dowladnimada, laguna jabinayo dastuurka iyo sharciyadda dalka u yaala.

Waxa uu sheegay Rooble in Farmaajo saakay weerar qaawan ku qaaday xafiisyada Ra’isul Wasaaraha iyo xarunta golaha wasiiradda, si uu uga horjoogsado gudasha waajibaadka qaran ee loo igmaday Xukuumadda.

Ra’isul Wasaaraha ayaa sheegay in talaabooyinka qalafsan uu Madaxweyne Farmaajo qaaday ku doonayo in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota sidoo kale ku doonayo in xafiiska ku sii joogo sharci daro.

Rooble ayaana sheegay in Madaxweyne Farmaajo yahay musharax mar kale u taagan xilka Madaxweynaha, waxa uuna ugu baaqay in uu la mid noqdo musharaxiinta kale ee damaca uga jiro kursiga uu hada ku fadhiyo geesna u istaago sida musharaxiinta kale.

Waxa uuna cadeeyay Rooble in hada kadib xukuumadda Soomaaliya xiligan kala guurka ah si toos ah masuul uga tahay hogaaminta iyo hagista dhamaan howlaha hay’addaha kala duwan ee Qaranka.

Ra’isul Wasaare Rooble ayaana faray taliyaasha iyo ciidamada qalabka sida in si toos ah amarada uga qaataan xafiiska Ra’isul Wasaaraha, waxa uuna cadeeyay cidii kahor timaada amarkan in si deg deg ah talaabo looga qaadayo .