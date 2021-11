Rooble Oo Gudiga Doorashada ku Amray in Deg-deg loo Bilaabo Doorashada Golaha Shacabka

Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan qadka Zoom-ka la yeeshay Guddiga doorashada heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ayaa ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka, lana soo gabagabeeyo ugu dambryn dhammaadka bisha December ee sanadkan 2021.



Rooble ayaa u sheegay Xubnaha guddiga doorashada in dib u dhac balaaran ku yimid doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka, waxa uuna ugu baaqay in ay soo gebo gebeeyaan doorashada ugu dambeyn dhammaadka bisha December 2021.

Doorashada Xildhibaanada golaha shacabka ayaa wax badan dib uga dhacday waqtigii loo qorsheeyay, waxaana doorashadan oo dhawaan ka bilaabatay magaalada Muqdisho lagu doortay labo Xildhibaan oo kaliya.

Musharaxiinta Mucaaradka ayaa ku eedeeyay guddiyada doorashada, Xukuumada iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka in ay ka shaqeenayaan dib u dhac dheer oo ku yimaada doorashada lagu heshiiuyay .

Doorashada Xildhibaanada golaha shacabka ayaana la filayaa in dhawaan ka bilaabato dowlad goboleedyada dalka, waxaana doorashadan laga cabsi qabaa in bilooyin badan qaadatao sida doorashada Aqalka Sare oo kale.