Rooble Oo La Filayo In Xilka Laga Qaado Sabtida

Waxaa soo baxaya warar sheegaya in kulanka uu Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka maalinta Sabtida ah la qorsheynayo in xilka looga qaado Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.

War hoose oo laga helay xildhibaanada qaar ayaa sheegaya in maalinta Sabtida ay kalsoonida kala laaban doonaan Ra’iisul Wasaare Rooble si mowjad cusub uu dalku u galo.

Golaha Shacabka ayaa la sheegay in ay qorsheynayaan in Ra’iisul Wasaare Rooble ay ku eedeyn doonaan eed la mid ah tii hore kalsoonida ugala laabteen Xasan Cali Kheyre oo ah in uu ku guuleysan waayay diyaarinta doorasho qof iyo cod ah.

Si kasta ha ahaatee waxaa socda kulamo siyaasadeed taasoo ah mid lagu doonayo in loogaga hortago qorshaha cusub ee uu bilaabay Madaxweynaha xilligu ka idlaaday ee Farmaajo.