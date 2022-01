Rooble Oo Magacaabay Guddiga Dib usoo Celinta Ciidankii la Geeyay Baladweyne.(Akhriso)

Ra’isul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi wasiiro ah oo ka shaqeeya xallinta xiisada ka taagan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.

Guddigan wasiirada ah uu magacaabay Ra’isul Wasaare Rooble ayaa sidoo kale ka shaqeenaya sidii magaalada Baladweyne looga soo celin lahaa ciidamada Gorgor iyo Haramcad ee shalay diyaaradaha lagu geeyay.

Guddiga wasiirada ee la magacaabay ayaa kala ah

1:Gen Muqtaar Xuseen Afrax Wasiirka Arrimaha Gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Gudoomiye

2:Cabdullaahi Maxamed Nuur Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha Gudoomiye kuxigeenka

3:Khaliif Cabdi Cumar Wasiirka Wasaaradda Ganacasiga iyo Warashada Xubin

4:Cabduqaadir Maxamed Nuur Wasiirka Gaashaandhigga Xubin

Ciidamada shalay loo daadgureeyay magaalada Baladweyne ayaa la sheegay in ay ka dambeesay Villa Soomaaliya, waxaana ciidamadan la sheegay in loogu tala galay in lagu boobo doorashada kuraasta Baladweyne lagu dooranayo.