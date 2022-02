Rooble Oo Mudo 4 Maalmood Ah U Qabtay Dhamaystirka Doorashada BFS

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa maeka hore uga mahad celiyay guddiga doorashooyinka Gobolada Waqooyi ee Somaliland ee Maanta soo geba-gabeeyay doorashada 46 kursi ee Golaha Shacabka ah.

Waxaa uu sidoo kale uga mahad celiyay Ra’iisul Wasaaraha oo goob joog ka ahaa doorashada Saddexdii kursi ee ugu dambeeysay doorashada Gobolada Waqooyi taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee sugayay Amniga doorashooyinka Golaha Shacabka intii ay socdeen.

Wuxuu ugu baaqay dowlad Goboleedyada kajira dalka in waqtigii loo qabtay in lagu dhameystiro doorashada Golaha Shacabka ay ka harsan tahay muddo Afar Cisho ah, loogana baahan yahay in mudadaas kusoo dhameeyaan doorashada si loo qabto doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo tan Madaxweynaha.

Doorashooyinka Golaha Shacabka ayaa weli ka socda meelo kamid ah dalka, waxaana ilaa iyo hadda la doortay 165 Xubnood, waxaana harsan doorashada 110 mudane, iyada oo Beesha Caalamka dowlad Goboleedyada ay ku cadaadinayaan in doorashooyinka waqtigooda lagu dhameeyo.