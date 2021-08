Rooble Oo Uhuru Kenyatta U caddeeyay in uusan kala Hadli-karin Dacwada Badda

Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa adkeeyey in arrinta muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya aysan haba yaraatee wax wadahadal ah ka geli Karin, isla markaana lagu xallin doono go’aanka Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ee ICJ.



War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Rooble uu ku adkeystay in aysan ka hadleynin arrinta khilaafka xuduudda badda.

“Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa adkeeyey in arrinta muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya aysan haba yaraatee wax wadahadal ah ka geli Karin, isla markaana lagu xallin doono go’aanka Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ee ICJ.” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska Rooble.

Hadalkan jawaab u ah dalab ka yimid Madaxweynaha Kenya oo ahaa in laga wada hadlo kiiska badda ee labada dal u dhexeeya.

“Eng. Rooble wuxuu xusay in booqashadiisa ay tahay mid lagu adkaynayo xiriirka labada dowladood oo uu ay ka dhaxeeyaan arrimo badan, kuwaasoo u baahan in laga wada xaajoodo.”ayaa lagu soo xiray War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska Rooble.