Ruushka Iyo Talibaan Oo Heshiis Cusub kala Saxiixday.

Xukuumadda Taliban iyo dawladda Ruushka ayaa sheegay in Ruushka uu ansixiyey heshiis ku meel gaadh ah oo ay la gaashay xukuumadda Taliban, si ay dalka Afghanistan ugu dhoofiso shidaalka, gaasta iyo sarreenka.

Wakaaladda wararka ee Ruushka ee lagu magcaabo Sputnik ayaa ka soo xigatay Zamir Kabulov oo ah ergeyga gaar ah ee madaxweynaha Ruushka u qaabilsan dalka Afghanistan, inuu xaqiijiyey heshiiska, saacado uun ka dib markii ay masuuliyiinta Taliban ay faafiyeen warkan.

“Haa, [heshiiska si ku meel gaadh ah ayaa loo ansixiyay],” Kabulov ayaa u sheegay warbaahinta dawladda Ruushka, hase ahaatee muu bixinin faahfaahin intaas kabadan.

Afhayeen u hadlay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Taliban ee ka arrimisa dalka Afgaanistaan, Akhundzada Abdul Salam, ayaa VOA u sheegay in saraakiishooda ugu sareysa inay u safreen caasimadda Ruushka bishii hore, halkaas oo ay ka wada xaajoodeen oo ay ku saxiixeen heshiiska wax soo dejinta. Isagoo sheegay in Kabul ay rajaynayso in Ruushku uu dhaqangeliyo heshiiska ay galeen.

Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Nooruddin Azizi, oo wada xaajoodka hogaaminayay ayaa sheegay in heshiiskani uu u ogolaanayo Kabul in ay Ruushka ka soo iibsato 1 milyan oo metric ton oo shidaal ah, 1 milyan oo tan oo naafto ah, 500,000 oo tan oo gaasta cuntada lagu karsado iyo 2 milyan oo tan oo sarreen ah.

Azizi ayaa sheegay in Moscow ay qiime dhimis u samaysay, ka hoosaysa qiimaha badeecadahan lagaga iibsado suuqyada caalamka. Azizi faahfaahin badan kama bixinin inta ay le’egtahay qiime dhimista loo sameeyey iyo weliba lacagta ay ku iibsanayaan badeecadaha Ruushka.