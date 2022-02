Ruushka Iyo Ukraine Oo Wadahadal Shuruud La’aan Ah Ku Yeelanaya Belarus

Wakiilada Ukraine iyo Ruushka ayaa ku kulmi doona oo wadahadal ku yeelan doona meel u dhow xadka Belarus, sida laga soo xigtay madaxtooyadda Ukraine.

Tan waxaa yiri madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj ka dib markii uu la hadlay madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko.

– Waxaan ku heshiinnay in wafdiga Ukraine ay la kulmaan wafdiga Ruushka shuruud la’aan xudduudda Ukraine iyo Belarus, meel u dhow wabiga Prypjats, ayuu qoray madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj on Telegram.

Waxa kale oo ay sheegtay in “Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko uu qaaday mas’uuliyadda hubinta in dhammaan diyaaradaha, helikabtarrada iyo gantaallada ku sugan dhulka Belarus ay sii joogaan dhulka inta lagu jiro safarka, wadahadalka iyo soo celinta wafdiga Ukraine.”

– Waxaan ku kulmi doonaa xuduudka Belarus, waxaanan aadi doonaa halkaas si aan u maqalno waxa Ruushku leeyahay. Waxaan halkaas tageynaa iyada oo aan wax wadahadal ah oo hore la yeelan, heshiisyo horay loo sii qaaday oo ku saabsan waxa natiijadu noqon doonto, waxaan u tagnaa halkaas si aan u dhageysanno, iyo in aan sheegno waxa aan ka qabno dagaalka iyo ficillada Ruushka, Wasiirka Arrimaha Dibadda Dmytro Kuleba ayaa shir jaraa’id ku sheegay galabnimadii Axadda.

Waxa uu ku tilmaamay Ruushka mid sida muuqata diyaar u ah inuu la hadlo shuruud la’aan inay tahay “guul u soo hoyatay Ukraine”.

– Maanta waxaan ku dhawaanay in ciidamada Belarusiyaanka ay soo galaan dalkeena. Markaa wakhtiga laga bilaabo ilaa inta wada hadalku dhamaanayo, Madaxweyne Lukashenko waxa uu nooga digay in aanay soo gali doonin ciidamo Belarusiyaan ah. Haddi ay natiijadu tahay nabad iyo in dagaal lagu dhameeyo, waanu soo dhawaynaynaa.

Ruushka ayaa horey u muujiyay rabitaan wada xaajood ah oo ka dhacaya magaalada Belarusian ee Homjel. Ukrain waa ay diiday taas beddelkeedana waxa ay soo jeedisay in wada hadal lagu qabto dalal kale.

Warka wadahadalka ayaa yimid wax yar ka dib markii Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in uu kordhinayo u diyaargarowga la xiriira hubka nukliyeerka ee dalka natiijada xaaladda kacsan. Khudbad uu ka jeediyay taleefishinka Axaddii, Putin wuxuu soo hadal qaaday wax uu ugu yeeray hadallada gardarada ah ee NATO iyo cunaqabateynta dhaqaale ee dalalka reer galbeedka ay ku soo rogeen Ruushka.