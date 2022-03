Ruushka Oo 4 Shuruudood Ku Xidhay Xabad Joojin “Daqiiqad Gudaheed Ah”

Ruushka ayaa u sheegay in ay howlgallada milatari ee Ukraine ay ku joojinayaan “daqiiqad gudaheed” haddii Kyiv ay buuxiso liis shuruudo ah oo uu Ruushku rabo, sida uu sheegay afhayeenka Kremlin-ka maanta oo Isniin ah.

Dmitry Peskov ayaasheegay in Moscow ay dalbanayso in

1. In Ukraine ay joojiso weerarada milatari

2. In ay u beddesho Ukraine dastuurkeeda mid ka dhigaya dal dhexdhexaad ah,

3. In ay Crimea u aqoonsato dhul Ruushka ma mid ah, iyo

4. In ay Ukraine u aqoonsato jamhuuriyadaha gooni u goosadka ah ee Donetsk iyo Lugansk kuwo madaxbannaan.

Hadalkan ayaa noqonayaa kii ugu cadaa ee ka soo yeedha Ruushka ee lagu bayaamiyo shuruudaha uu doonayo inay sal u noqdaan xabad joojin uu ka sameeyoUkraine oo weerarka uu ku hayaa uu galay maalintii 12aad.

Afhayeen Peskov ayaa sidoo kale yidhi “Ukraine waa ay ka war qabtaa dalabkayaga, waanay ogtahay in duulaanka oo dhan aan ku joojin karno daqiiqad gudahood hadii ay ogolaato shuruudahaas”

Ma Jirto wax Jawaab Ah oo Ka soo Baxday Dhinaca Kyiev