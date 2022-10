Ruushka Oo Duqeymo Hor leh ka Gaystay 10 Magaalo Oo ka Tirsan Ukarine.(Sawiro)

Gantaalaha Ruushka oo ku hoobtay inta badan magaalooyinka Ukraine oo dhan, kuwaasoo baqdin iyo burbur ku keenay goobihii ay bilo ka jirtay xasillooni.

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weerarradan ay ahaayeen kuwa aargoosi ah oo ku aaddan qarax Sabtidii ka dhacay buundada isku xirta Ruushka iyo Crimea, oo ah jasiiradda Ukraine oo Moscow ay qabsatay 2014-kii.

Simon Smith, oo ahaa safiirkii hore ee Ingiriiska u fadhiyay Ukraine, ayaa sheegay in hogaamiyaha Ruushka uu isku dayayay inuu u diro fariin

Smith waxa uu sheegay in gantaalada Ruushku ku garaacayaan goobaha rayidka ay tahay “cabsi galin nafsi ah iyo mid jireed” balse sidoo kale ah “ficil quus ah” oo ka yimid hogaamiye Ruush ah oo ciidamadiisa ay luminayaan dhul ka tirsan qaybo ka mid ah bariga Ukraine oo Moscow ay mar hore la wareegtay.

Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsatay “xarumaha taliska militariga iyo isgaarsiinta iyo kaabayaasha tamarta”, laakiin Ukraine ayaa ku eedeysay Moscow inay si aan kala sooc lahayn u garaacday goobaha rayidka. Mas’uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu 84 gantaal ku riday 10 magaalo, iyadoo 56 ka mid ah looga takhalusay difaaca cirka. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay in ka badan 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi, sida ay saraakiishu sheegeen.